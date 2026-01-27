Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τον Κορυδαλλό

Στις 26/01/26, στις 12:00 η ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορυδαλλού, Αττικής η Ελένη Α. 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Α. έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε λεοπάρ μπλούζα, μαύρο σορτσάκι, χακί στρατιωτικό μπουφάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.