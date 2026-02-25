Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου

Στις 18/02/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Πεντέλης, o Μαχντί (ον.) Τάχα (επ.), 15 ετών, συριακής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 25/02/26, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μαχντί (ον.) Τάχα (επ.), έχει ύψος 1.65μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, φούτερ μπλούζα και μαύρο μπουφάν, ενώ είχε μαζί του σχολικό σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.