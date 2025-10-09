PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τους Αμπελόκηπους

1
09:39 | 09/10/2025

Στις 06/10/2025, εξαφανίστηκε από Νοσοκομείο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, η Ελευθερία Σ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/10/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο .

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και ζυγίζει 100 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας

