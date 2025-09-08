Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από την Νέα Σμύρνη

Στις 07/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο .

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και βάρος 100 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.