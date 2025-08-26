Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Στις 24/08/2025 και ώρα 16:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο Μαλίκ Ιντάν, ηλικίας 14 ετών, ιρακινής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χτες, 25/08/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μαλίκ έχει ύψος 1,60μ, έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο καπέλο jockey, άσπρη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.