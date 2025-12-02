Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Κυψέλη

Στις 2/12/25 και ώρα 07:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη, Αττικής, ο Μοχαμάντ Σινό (Mohammad Sino) 13 ετών, με καταγωγή από την Συρία. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 02/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντ Σινό έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε καρό ζακέτα χρώματος μπλέ και κόκκινο και φόρμα μαύρη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.