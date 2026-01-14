Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια Αττικής

Στις 13/01/2026 και ώρα περίπου 14:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων, ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) 13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι σκούρου χρώματος, μπουφάν μαύρο, μαύρα παπούτσια και κρατούσε μπορντό τσάντα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.