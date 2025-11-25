Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από το εξωτερικό

Η αύξηση των κλήσεων από διεθνείς αριθμούς κινητών τηλεφώνων έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναφέρουν ότι δέχονται τηλεφωνήματα που στην πραγματικότητα κρύβουν απάτες με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Η μέθοδος, γνωστή ως wangiri, χρησιμοποιείται από οργανωμένες σπείρες απατεώνων και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους χρήστες.

Πώς λειτουργεί η απάτη με κλήσεις από το εξωτερικό

Οι δράστες πραγματοποιούν κλήσεις από διεθνείς αριθμούς, συχνά με κωδικούς όπως «0048» (Πολωνία) ή «003197» (Ολλανδία), προκειμένου να ελέγξουν αν ο παραλήπτης θα απαντήσει.

Αν η κλήση γίνει δεκτή, στη συνέχεια αποστέλλουν κακόβουλα μηνύματα με συνδέσμους που, αν ανοίξουν, μπορούν να οδηγήσουν σε υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών, όπως προσωπικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης.

Επιπλέον, η απάτη έχει και οικονομική διάσταση: αν κάποιος προσπαθήσει να καλέσει πίσω τον διεθνή αριθμό, ενδέχεται να επιβαρυνθεί με υπέρογκες χρεώσεις, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν αριθμούς υψηλής χρέωσης για να αποκομίσουν κέρδη.

Συστάσεις από τις Αρχές για την αποφυγή της απάτης

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμβουλεύει τους πολίτες να μην απαντούν σε κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς και να αποφεύγουν να πατούν συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα.

Σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί τέτοια κλήση, είναι σημαντικό να μην αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Επιπλέον, η έγκαιρη καταγγελία του περιστατικού στις αρμόδιες αρχές βοηθά στον περιορισμό των συνεπειών και στην ενίσχυση της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η αύξηση των κλήσεων από διεθνείς αριθμούς απαιτεί αυξημένη προσοχή από όλους τους χρήστες κινητών τηλεφώνων.

Συνιστάται η τακτική ενημέρωση των εφαρμογών ασφαλείας και η αποφυγή κλήσεων ή αλληλεπιδράσεων με άγνωστους αριθμούς. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υποκλοπή δεδομένων και τις οικονομικές απάτες.

Η διεθνής απάτη wangiri αποτελεί έναν νέο τρόπο εξαπάτησης που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και ενημέρωση, καθώς οι μέθοδοι των απατεώνων εξελίσσονται και γίνονται ολοένα πιο πειστικές και επικίνδυνες.

newsbomb.gr