Συναγερμός για εξαφάνιση ηλικιωμένου από την Θεσσαλονίκη

Ο Αθανάσιος Δημητράκος, 86 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην περιοχή της Νέας Παραλίας, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της 03/12/25.

Έχει μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,60μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ταμπά σουέτ μπουφάν, καφέ παντελόνι και μπλε δερμάτινα δετά παπούτσια.

Πάσχει από Άνοια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 04/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.