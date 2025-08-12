Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης από τον Πειραιά - Αγνοείται τέσσερεις ημέρες

Στις 08/08/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πειραιά, η Αντάνια- Λορένα Φουντατουρεάνου, 15 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2025 για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντάνια-Λορένα Φουνταντουρεάνου, 15 ετών έχει ύψος 1,58 μ., έχει βάρος 65 κιλά, έχει κοντά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μπεζ μπλούζα, μπεζ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.