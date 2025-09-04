Συμπληρωματικές μεταθέσεις: Αίτημα εκπροσώπων των Αστυνομικών για ενίσχυση. Αυξάνεται ανησυχητικά ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων Αστυνομικών

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣ:

1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

3) Πανελληνία Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Μέλη μας. ΜΜΕ.

ΘΕΜΑ : «Ενίσχυση της Δ/νσης Αστυνομίας Ξάνθης κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις τ.ε.»

κ. Υπουργέ,

κ. Αρχηγέ,

Ενόψει των συμπληρωματικών μεταθέσεων του 2025 θα θέλαμε να επανέλθουμε στο ζήτημα των πραγματικά υπηρεσιακών λόγων, για τους οποίους απαιτείται να ενισχυθεί ουσιαστικά η Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.

Η σοβαρότατη υποστελέχωση του συνόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης υπερβαίνει το 20% των οργανικών. Επιπλέον, το φαινόμενο θα ενταθεί λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων εντός του 2025 και 2026. Κατά μέσο όρο οι συνταξιοδοτήσεις είναι δέκα (10) το έτος. Τα κενά σε μάχιμο προσωπικό είναι περίπου ογδόντα (80). Ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων συναδέλφων αυξάνεται σε ανησυχητικό βαθμό.

Οι Αστυνομικοί της Ξάνθης επιτελούμε και θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το καθήκον μας με αυταπάρνηση και φιλότιμο. Δεν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε ότι και οι αστυνομικοί έχουν δικαιώματα και ανάγκες, όπως και όρια στις αντοχές τους. Δεν υπάρχει πια υπομονή, και από τους ίδιους του συμπολίτες μας, για ημίμετρα.

Η Πολιτεία οφείλει να δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αν και πόσο ενδιαφέρεται για την τάξη και ασφάλεια των πολιτών της ακριτικής Ξάνθης