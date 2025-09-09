Συμπληρωματικές μεταθέσεις 2025 - Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Λασιθίου προς την Ηγεσία

ΠΡΟΣ

1.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη Μιχαήλ (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2.Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΘΕΜΑ ¨Συμπληρωματικές μεταθέσεις 2025¨

Με αφορμή τις προσεχείς συμπληρωματικές μεταθέσεις Αστυνομικού προσωπικού έτους 2025, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Σας γνωρίζουμε ότι η οργανική δύναμη της Δ.Α. Λασιθίου είναι 335 αστυνομικοί, η παρούσα όμως δύναμη ανέρχεται σε μόλις 250, και μάλιστα βαίνει συνεχώς μειούμενη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, από τη Δ.Α. Λασιθίου αποχώρησαν 10 αστυνομικοί, ενώ ήρθαν 6, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να παραμένει και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η περιοχή μας παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επιπλέον υπηρεσιακό φόρτο για το προσωπικό, το οποίο καθιστά δυσχερή την υπηρεσιακή ανταπόκριση, και κατά συνέπεια τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Κατόπιν αυτών, και με γνώμονα τα παραπάνω, ζητούμε την ενίσχυση της Δ.Α. Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ