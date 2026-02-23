PoliceNET of Greece logo
Συμπερίληψη Αστυνομικών στις διατάξεις περί επιστροφής ενοικίου & χορήγηση επιδόματος σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αθήνα - Η απάντηση του Υπουργείου σε αναφορά Βουλευτη για τα εν λόγω αιτήματα

10:19 | 23/02/2026

Η αναφορά της Βουλευτού Β΄ 2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασίου που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή, σχετικά με το θέμα « Αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, για τη συμπερίληψη των αστυνομικών στις διατάξεις περί επιστροφής ενοικίου, για την υλοποίηση οικιστικού προγράμματος υπέρ του αστυνομικού προσωπικού και για τη χορήγηση επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης υπέρ των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική »

 

H απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα ανωτέρω αιτήματα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ. ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
