Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες

Την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στη σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του NATO (Military Committee in Chiefs of Defence session – MCCS), σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η θεματολογία της συνόδου, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες, κάλυψε τα παρακάτω αντικείμενα:

● Σχεδίαση και ετοιμότητα της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω – Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA).

● Τρέχουσες αποστολές του ΝΑΤΟ και υποστήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού «NATO Security Assistance and Training for Ukraine» (NSATU).

● Διαλειτουργικότητα μέσω σχεδιασμού (Interoperability by Design).

● Διαδικασία Αμυντικής Σχεδίασης του ΝΑΤΟ.

● Εκδηλώσεις διάχυτης αστάθειας (pervasive instability).

● Θέματα στρατιωτικής συνεργασίας, τυποποίησης και διαλειτουργικότητας.

● Κατάσταση ασφαλείας, περιφερειακές προκλήσεις και επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια αναφορικά με τις περιοχές του Παγκόσμιου Νότου (Global South) και του Ινδο-Ειρηνικού.

Επιπλέον, στο περιθώριο της MCCS, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ:

● είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους ομολόγους του από την Αρμενία Lieutenant General Edvard Asryan, Γαλλία General Thierry Burkhard και Ιαπωνία General Yoshihide Yoshida, όπου και αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και επί των γεωπολιτικών εξελίξεων

● επισκέφθηκε την Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, όπου συνομίλησε με το προσωπικό.