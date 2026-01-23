Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες

Την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στη σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του NATO (Military Committee in Chiefs of Defence session – MCCS), σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η θεματολογία της συνόδου, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες, κάλυψε τα παρακάτω αντικείμενα:

Διαβάστε επίσης

● Στρατηγική της Συμμαχίας (SACEUR – SACT Strategic considerations).

● Διμερής και πολυμερής στρατιωτική συνεργασία (Reflection on NATO partnerships).

● Τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία (NATO – Ukraine Council).

● Συνεργασία NATO με εταίρους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (Partners in the Indo – Pacific).

Επιπλέον, στο περιθώριο της MCCS, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Chair of the NATO Military Committee Admiral Giuseppe Cavo Dragone, τον Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich, τον ομόλογό του από την Ολλανδία General Onno Eichelsheim καθώς επίσης και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο NATO κ. Βασιλική Γούναρη.