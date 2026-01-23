PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες

1
19:44 | 23/01/2026

Την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στη σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του NATO (Military Committee in Chiefs of Defence session – MCCS), σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η θεματολογία της συνόδου, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες, κάλυψε τα παρακάτω αντικείμενα:

Διαβάστε επίσης

● Στρατηγική της Συμμαχίας (SACEUR – SACT Strategic considerations).

● Διμερής και πολυμερής στρατιωτική συνεργασία (Reflection on NATO partnerships).

● Τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία (NATO – Ukraine Council).

● Συνεργασία NATO με εταίρους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (Partners in the Indo – Pacific).

Επιπλέον, στο περιθώριο της MCCS, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Chair of the NATO Military Committee Admiral Giuseppe Cavo Dragone, τον Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich, τον ομόλογό του από την Ολλανδία General Onno Eichelsheim καθώς επίσης και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο NATO κ. Βασιλική Γούναρη.

Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 001
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 002
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 003
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 004
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 005
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 006
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 007
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 008
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 009
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 010
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 011
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 012
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 013
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 014
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 015
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 016
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 017
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 018
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 019
Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - symmetochi tou archigou geetha sti synodo mccs 260123 020
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis