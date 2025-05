Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO στις Βρυξέλλες

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στη 2η ετήσια τακτική σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του NATO (Military Committee in Chiefs of Defence Session – MCCS), σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες με θεματολογία η οποία περιλάμβανε τα παρακάτω:

Διαβάστε επίσης

● Πολύ-Πεδιακές Επιχειρήσεις (Multi-Domain Operations) και Ατζέντα Ανάπτυξης Πολέμου (Warfare Development Agenda – WDA).

● Διαδικασία Αμυντικής Σχεδίασης του ΝΑΤΟ (NATO Defence Planning).

● Τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

● Πρόοδος επί εφαρμογής των Θεσμικών Κειμένων της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA).

Επιπλέον, στο περιθώριο της MCCS, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Ολλανδία General Onno EICHELSHEIM, τη Ρουμανία General Gheorghiță VLAD και την Τουρκία General Metin GÜRAK, κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν επί της θεματολογίας της συνόδου και αντάλλαξαν απόψεις επί των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων.