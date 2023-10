Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση «OCEAN SKY 2023»

Από την Παρασκευή 13 έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, και στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετείχαν στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση με την επωνυμία «OCEAN SKY 2023», που διεξήχθη υπό την διεύθυνση και τον συντονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας (Spanish Air Force – SAF), στην Αεροπορική Βάση Gando των Κανάριων Νήσων της Ισπανίας.

Η «OCEAN SKY 2023» είναι άσκηση τύπου INVITEX – LIVEX (Invitation to an Exercise – Live Exercise) που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Σκοπός της είναι η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε εναέριες αποστολές (Air to Air) οι οποίες δημιούργησαν ένα άκρως απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, που συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε πολυμερές και συμμαχικό πλαίσιο.

Η Ελλάδα συμμετείχε στην Άσκηση με 4 Αεροσκάφη (Α/Φ) F-16 και το αντίστοιχο προσωπικό υποστήριξης. Συμμετείχαν επίσης η Ισπανία, η Πορτογαλία, και η Τουρκία με Α/Φ, καθώς και αεροπορικά μέσα από την European Air Transport Command – EATC (1 Α/Φ KC767 από την Ιταλία, 1 Α/Φ Α330MRTT από την Γαλλία και 1 Α/Φ Α400Μ από την Ισπανία).

Κατά την διάρκεια της Άσκησης, εξετάστηκαν τα ακόλουθα σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής:

• Επιθετικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Offensive Counter Air – OCA).

• Αμυντικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Defensive Counter Air – DCA).

• Αποστολές Επίθεσης/Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων (High Value Airborne Asset Attack/Protect – HVAA Attack/Protect).

• Έρευνα και διάσωση μάχης (Combat Search and Rescue – CSAR).

Εικόνα