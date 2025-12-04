Συμμετοχή της Ένωσης Αξιωματικων Βορ. Αιγαίου στο 35ο Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2025 έλαβε χώρα στην Καλαμάτα το 35ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου εκπροσωπήθηκε στις εργασίες του Συνεδρίου από τους Αντιπροσώπους της, καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου παρευρέθηκαν πλήθος κυβερνητικών, αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστικών καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων, όπως επίσης και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος.

Στο Συνέδριο αναδείχθηκε η προσφορά τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, σε μια χρονιά σταθμό όπως αναδείχθηκε το 2025, για την ευόδωση χρόνιων συνδικαλιστικών διεκδικήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν :

• Αναγνώριση αστυνομικού επαγγέλματος ως επικινδύνου και θεσμοθέτηση επιδόματος,

• Τροποποίηση μισθολογίου ενστόλων ( με εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2025 ) με σημαντικές αυξήσεις

σε όλα τα κλιμάκια και στα αντίστοιχα επιδόματα,

• Θεσμοθέτηση για πρώτη φορά επιδόματος Διοίκησης για τους Διοικητές των Υπηρεσιών,

• Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου και στις παραμεθόριες περιοχές της Βορείου Ελλάδας,

• Μεσοσταθμική αύξηση μισθών ενστόλων αντίστοιχες των δημοσίων υπάλληλων το Μάιο 2025,

• Αύξηση των πόρων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και Μ.Τ.Σ. μέσω της θεσμοθέτησης πόρων με σκοπό την ενίσχυση των

αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων,

• Χορήγηση στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών,

• Απόσυρση τροπολογίας για την υπαγωγή των δομών υγείας της Ελληνικής Αστυνομίας ( Κ.Ι.Α. και Κ.Ι.Θ. )

σε αυτές των Ενόπλων Δυνάμεων,

• Ικανοποίηση αιτήματος ψηφιοποιήσεις και ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ιδιωτών στις

πανελλαδικές εξετάσεις για τις Σχολές της Αστυνομίας.

Παρά τις σημαντικές αυτές εξελίξεις, μεγάλος αριθμός αιτημάτων παραμένει σε εκκρεμότητα,

απαιτώντας άμεση υλοποίηση για την αποκατάσταση αδικιών, την ενίσχυση του εισοδήματος και τη

βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου η Ένωσή μας κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις (αναφέρονται συνοπτικά):

1. Αναφορικά με το επίδομα Διοίκησης του άρθρου 24 παρ. 1 περ. δ ́ του Ν. 5246/2025, προτείνουμε η σχετική ρύθμιση να συμπεριλάβει το σύνολο των Αξιωματικών που ασκούν Διοίκηση σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα της ΕΛ.ΑΣ., συμπεριλαμβανομένων και των Αστυνομικών Σταθμών, καθώς επίσης– κατ’ εξαίρεση – και των Διμοιριτών της Δ.Α.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω επίδομα να καταβάλλεται ανεξαρτήτως βαθμού. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η άσκηση θεσμικής πίεσης για τουλάχιστον τον διπλασιασμό της ετήσιας προς τον ανωτέρω σκοπό δαπάνης.

2. Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 5246/2025 με σκοπό την προσθήκη ενδιάμεσης μισθολογικής κατηγορίας μεταξύ Α ́ και Β ́ που να εξασφαλίζει την ισονομία και τη αναλογικότητα για τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφοίτους του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1027/4/26-ιδ ́/16-06-2010 ΚΥΑ, σχετικά με τα προσόντα των αστυνομικών συνδέσμων, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι Αξιωματικοί απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).

4. Μισθολογική αναγνώριση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων με τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 5246/2025, προκειμένου να επέλθει εναρμόνιση με το άρθρο 9 του Ν. 4354/2015, που αφορά το σύνολο του Δημοσίου τομέα. Εναλλακτικά, προτείνουμε την θέσπιση ετήσιου επιδόματος Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών Σπουδών.

5. Συμπερίληψη των Αξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και του Τ.Ε.Μ.Α. στις προκηρυσσόμενες κάθε φορά αποσπάσεις που διατάσσονται με απόφαση του κ. Αρχηγού και από τις οποίες εξαιρούνται έναντι των λοιπών Αξιωματικών του Σώματος.

6. Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου στο ζήτημα της μετανάστευσης, προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 84/2023 και την προσθήκη στο τέλος της πρότασης: «Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αυξημένων μεταναστευτικών ροών, δύναται η μετακίνηση Συνοριακών Φυλάκων Ο.Χ. σε άλλη υπηρεσία της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών».

7. Παρέμβαση του κ. Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. προκειμένου να τύχει ουσιαστικής και οριστικής επίλυσης το ζήτημα της μη παραλαβής ποινικών κρατουμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Π.Δ. 141/1991, που προορίζονται για το Σ.Κ. Χίου δια μέσου του Α.Τ. Χίου.

8. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με ταυτόχρονη εντατικοποίηση της εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, προτάθηκε η εισαγωγή Ψηφιακού Βοηθού, σταδιακά, στις Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. όπου αυτό είναι εφικτό.

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχίσει άοκνα τον αγώνα των διεκδικήσεων στην αυγή μιας νέας και αχαρτογράφητης εποχής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ