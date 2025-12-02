Συμμετοχή της Αστυνόμου Β΄ Αναστασίας Κόλλια σε εκδήλωση

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας συμμετείχε σε εκδήλωση του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Δελφών, η οποία έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλήτρια η Προϊσταμένη του Επιτελικού Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Αστυνόμος Β΄ Αναστασία Κόλλια, η οποία παρουσίασε τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την προάσπιση των γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με τίτλο: «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου».