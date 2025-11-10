PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Συμμετοχή της 340 Μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας στην πολυεθνική άσκηση «Falcon Strike 2025»

21:14 | 10/11/2025

Από τη Δευτέρα 3 έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, η 340 Μοίρα (340Μ) της 115 Πτέρυγας Μάχης, από την Αεροπορική Βάση Σούδας, συμμετείχε στην Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση «Falcon Strike 2025», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Amendola της Ιταλίας.

Η Πολεμική Αεροπορία έλαβε μέρος με 4 αεροσκάφη F-16 Viper και αντίστοιχο προσωπικό. Στην άσκηση συμμετείχαν, επίσης, δυνάμεις από τη Γαλλία με Rafale, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με F-35, το Ηνωμένο Βασίλειο με F-35 και την Ιταλία με F-35 και Eurofighter.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν ευρείας κλίμακας, διακλαδικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενσωμάτωσαν αεροπορικές, χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις σε ένα σύνθετο και ρεαλιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση αεροσκαφών 4ης και 5ης γενιάς σε ενιαίους σχηματισμούς, με στόχο τη βελτιστοποίηση των τακτικών σύγχρονου αεροπορικού πολέμου.

Σκοπός της άσκησης ήταν η ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας του ΝΑΤΟ, καθώς και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης μεταξύ των συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων, στο πλαίσιο της συλλογικής ασφάλειας και συνεργασίας.

