Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Συμμετοχή της 330 και της 347 Μοίρας στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος του TLP 2026

21:44 | 07/02/2026

Από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, η 330 Μοίρα και η 347 Μοίρα της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ) από την Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, συμμετείχαν στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος για το έτος 2026 του Tactical Leadership Programme (TLP), στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας. Για τον σκοπό αυτό μεταστάθμευσαν 8 αεροσκάφη F-16 της 111ΠΜ, με ανάλογο Ιπτάμενο και Τεχνικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Μοίρες, ανέλαβαν αποστολές σύμφωνες με τον ρόλο τους, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Νατοϊκό πλαίσιο, με σκοπό την εξοικείωση και τη διαλειτουργικότητα του προσωπικού, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ.

Στην εν λόγω εκπαιδευτική σειρά, πλην της Ελλάδας, συμμετείχαν με μαχητικά αεροσκάφη οι Πολεμικές Αεροπορίες του Βελγίου με F-16, της Γαλλίας με Rafale, της Ισπανίας με Eurofighter και F-18, καθώς και της Πορτογαλίας με F-16.

