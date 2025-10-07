Συμμετοχή αθλητών του παραρτήματος Κρήτης Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Το Παράρτημα Κρήτης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, πιστό σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του Νησιού μας, συμμετείχε με ομάδα αστυνομικών αθλητών στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2025 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Θέλουμε πρωτίστως να συγχαρούμε τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου για την απολύτως πετυχημένη διοργάνωση η οποία ανέδειξε για άλλη μία φορά τον αθλητισμό στο νησί μας και δευτερευόντως να τους ευχαριστήσουμε για την χορήγηση δωρεάν συμμετοχών για τα μέλη μας.

Ευελπιστούμε σε περαιτέρω συνεργασία για την ανάδειξη του αθλητισμού και τις άμιλλας.

Με εκτίμηση .

Για την Διοικούσα Επιτροπή Α.Ε.Α.Ε.Π.ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης