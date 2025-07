Συμμετοχή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού στο 32ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών στο Wiesbaden της Γερμανίας

Από 14 έως 15 Ιουλίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συμμετείχε στο 32ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών που διεξήχθη στο Wiesbaden της Γερμανίας, με μέριμνα της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής US Army Europe and Africa (USAREUR-AF).

Στο Συνέδριο, το οποίο αποτελεί μια από τις κορυφαίες δραστηριότητες που αφορούν στην συνεργασία για την άμυνα στην Ευρώπη, συμμετείχε ο Διοικητής της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής (USAREUR-AF), Αρχηγοί Στρατών Κρατών της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν «Building Readiness for Global Deterrence».

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον USAREUR-AF Commander General Christopher Donahue, τον Chief of Staff & Deputy Commanding Guard of US Army Μajor General Levon Cumpton, καθώς και με τους ομολόγους του από την Αρμενία, Lieutenant General Edvard Asryan και από τη Ρουμανία, Lieutenant General Ciprian Marin.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εξετάστηκαν οι προοπτικές διμερών συνεργασιών στον τομέα της εκπαίδευσης.