Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΝ στο 14ο Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Ισχύος στη Βενετία

Από την Τρίτη 08 έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, συμμετείχε στο 14ο Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Ισχύος (Trans-Regional Seapower Symposium / Τ-RSS 2024), στη Βενετία, με μεγάλη συμμετοχή Αρχηγών Ναυτικού, καθώς και εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών, Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Αμυντικής Βιομηχανίας.

Το θέμα του T-RSS 24 ήταν: “Spot light on the depths: The underwater as new frontier for mankind”, με εστίαση στις “Κρίσιμες Υποθαλάσσιες Υποδομές” (Critical Undersea Infrastructure – CUI), ένα αναδυόμενο πεδίο με υψηλό γεωπολιτικό ενδιαφέρον (μεταφορά ενέργειας, επικοινωνίες). Στόχος του εν λόγω Συμποσίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων επί θεμάτων που άπτονται στην αξιοποίηση, τη διαχείριση και την ασφάλεια των CUI.

Στο περιθώριο του Συμποσίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε συνομιλίες με τους Αρχηγούς Ναυτικού, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Στο πλαίσιο των εν λόγω συνομιλιών συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ διερευνήθηκαν επιλογές για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών/ πολυμερών συνεργασιών.