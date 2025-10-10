Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤΟ

Την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, συμμετείχε στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤΟ (NATO Air Chiefs Symposium 2025-II), που πραγματοποιήθηκε στο Ramstein, της Ο.Δ. της Γερμανίας.

Κύριο θέμα του Συμποσίου ήταν «Accelerating NATO Integrated Air and Missile Defence for 360° Security – Επιτάχυνση της Ολοκληρωμένης Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Άμυνας του ΝΑΤΟ για Προστασία 360°».

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου, οι Αρχηγοί των Αεροποριών των κρατών-μελών της Συμμαχίας αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση της ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων αεράμυνας, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της Ολοκληρωμένης Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας (Integrated Air and Missile Defence – IAMD).

Στο πλαίσιο των θεματικών τοποθετήσεων, ο Αρχηγός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ουκρανία, ενώ ο Αρχηγός της Αεροπορίας της Πολωνίας αναφέρθηκε στις πρόσφατες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της χώρας του από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τέλος, ο Αρχηγός της Ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας παρουσίασε τον ρόλο και τη συμμετοχή της χώρας του στην αποστολή NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμαχικής συνεργασίας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Αεροποριών της Συμμαχίας.