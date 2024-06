Σύμη: Αυτός είναι ο αστυνομικός σκύλος που ψάχνει για τον αγνοούμενο Βρετανό - Μπορεί να βρει κάποιον ζωντανό ή νεκρό

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας και ο ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος του συμμετέχουν από την Παρασκευή κι αυτοί στις έρευνες στη Σύμη, για τον αγνοούμενο βρετανό παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ.

Ειδικότερα, ο υπαστυνόμος και η εξάχρονη αλσατική σκυλίτσα "Scar" έφτασαν στη Σύμη με πλοίο, το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουνίου. Η Scar είναι ειδικά εκπαιδευμένη για να εντοπίζει ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι τοπικές αρχές έχουν εντείνει τις έρευνες για την εύρεση του δημοφιλούς γιατρού, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά να πηγαίνει βόλτα την Τετάρτη, και το σκυλί αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο.

"Θα μιλήσω με την αστυνομία του νησιού και θα μας πουν πού να ψάξουμε. Η Scar θα βρει μια μυρωδιά. Μπορεί να εντοπίσει κάποιον είτε είναι ζωντανός είτε νεκρός", είπε ο υπαστυνόμος που δεν θέλησε να δώσει τα πλήρη στοιχεία του, μιλώντας στη βρετανική Mirror. Οι δύο τους ενώθηκαν από το πρωί με την υπόλοιπη ομάδα αναζήτησης που αριθμεί περισσότερα από 25 ατόμα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών τόσο από τη Σύμη όσο και από τη γειτονική Ρόδο.

Just about to arrive in Symi, as Greek authorities continue their search for missing TV and radio presenter Michael Mosley. Police dog Scar and his handler are about to join more than 25 others. Updates on @BBCNews with @insaf_abbas pic.twitter.com/9iwCY3FqV8

— Joe Inwood (@BBCJoeInwood) June 7, 2024