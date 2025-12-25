Συμβουλές από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, για την αποφυγή κλοπών

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπώντας στην αποφυγή κλοπών, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, συμβουλεύει τους πολίτες τα εξής :

Φεύγοντας από το σπίτι

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.

Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονες που εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Μην αφήνετε σημειώματα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.

Ενεργοποιείστε, αν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.

Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας και μην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε στην οικία σας.

Διαβάστε επίσης

Κατά την επίσκεψη στην αγορά / Προστασία αρπαγής τσάντας

Μη μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά στο πορτοφόλι σας, την τσάντα ή την τσέπη σας.

Σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός προστατέψτε καλά τις τσάντες και το πορτοφόλι σας.

Για κανένα λόγο μην αφήνετε ανοιχτές τις τσάντες.

Μην αφήνετε τις τσάντες έξω από δοκιμαστήρια καταστημάτων ρούχων.

Όταν περπατάτε, φροντίστε να βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου και σε κατεύθυνση αντίθετη της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

Μην τοποθετείτε την τσάντα σας σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό (καµπίνα) του αυτοκινήτου και μάλιστα στο κάθισμα του συνοδηγού, αλλά κάτω από αυτό.

Μην επιλέγετε να βαδίζετε σε σκοτεινούς και απόμερους δρόμους, ειδικά όταν είστε μόνοι.

Κατά τις μετακινήσεις / την εκδρομή / το ταξίδι σας

Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες κ.λπ., όπου κι αν βρίσκεστε.

Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής.

Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Να φροντίζετε πάντοτε να σταθμεύετε σε οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον διαθέτετε.

Σε χώρους διασκέδασης

Στη διασκέδαση σας σε κέντρα – μπαρ – καφετέριες – εστιατόρια – χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε ποτέ το πορτοφόλι, το κινητό ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και την τσάντα ή το τσαντάκι μέσης επάνω σε διπλανά καθίσματα ή κρεμασμένα σε αυτά.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Εάν χάσετε ή σας έχουν κλέψει οτιδήποτε ή εάν ο χώρος που διαμένετε έχει παραβιασθεί, να ενημερώσετε αμέσως την Αστυνομία (100).

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!