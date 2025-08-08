Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών. Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Συλλυπητήρια δήλωση Κυρ. Μητσοτάκη

"Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους" ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: "Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...".

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Συλλυπητήρια ανάρτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια ανάρτηση Σ. Φάμελλου για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.