Σύλληψη Τούρκου πλοιάρχου στην Κω

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού πλοιάρχου, υπηκόου Τουρκίας, προχώρησαν σήμερα το πρωί στελέχη του Λιμεναρχείου Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πλοίαρχος χειριζόταν θαλαμηγό σκάφος ,όταν κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι διέθετε δύο διαφορετικά πιστοποιητικά το ένα κατέτασσε το σκάφος ως σκάφος αναψυχής, το δεύτερο το εμφάνιζε ως επαγγελματικό. Με το εν λόγω έγγραφο είχε συναφθεί ναυλοσύμφωνο που κάλυπτε περίοδο ναύλωσης από τις 15 έως τις 26 Αυγούστου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα ,καθώς και για παράβαση του άρθρου 19 του Ν. 4926/2022. Παράλληλα, το Λιμεναρχείο Κω απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους και ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες.

