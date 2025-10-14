Σύλληψη οδηγού για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, συνελήφθη βραδινές ώρες προχθες 12 Οκτωβρίου 2025, στην κεντρική οδό του Λαγανά, 49χρονος αλλοδαπός, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, οδηγώντας αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον 49χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε πως τελούσε υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (οδήγηση υπό την επήρεια μέθης).