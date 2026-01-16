Σύλληψη νεαρού για περίπτωση ληστείας

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, νεαρός για περίπτωση ληστείας.

Πρόκειται για 20χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, κλοπή, απόπειρα κλοπής και απάτη.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος, προχθες (14-01-2026) τα ξημερώματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Καλαμαριάς και με την απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (400) ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία του, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν βραδινές ώρες χθες στην ίδια περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ο 20χρονος, την 17-12-2025 αφού απέκτησε πρόσβαση σε τραπεζική κάρτα ημεδαπού, προέβη σε διαδικτυακές αγορές ύψους (117,38) ευρώ και την 11-01-2026 αποπειράθηκε να διαρρήξει κατάστημα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.