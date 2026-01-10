Σύλληψη ημεδαπού στην Αττική από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Στη σύλληψη ενός 37χρονου ημεδαπού για παράβαση του N.4139/13 “περί εξαρτησιογόνων ουσιών'', του N.2472/97 “περί προσωπικών δεδομένων” και του άρθρου 169 Π.Κ. “Απείθεια’’ προέβησαν, τις απογευματινές ώρες χθες, στη Νίκαια Αττικής, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (ΚΕΑ/ΕΟΕΠ) και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ‘’ΤΟΜΠΙ’’.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και πολυήμερης επιτήρησης, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία διενεργήθηκε νόμιμη έρευνα σε ισόγειο διαμέρισμα στη Νίκαια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εικόνας,

δύο συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους είκοσι πέντε γραμμαρίων και τριών δεκάτων του γραμμαρίου (25,3 γρ.),

τέσσερις ζυγαριές ακριβείας,

τέσσερα μεταλλικά κουτάλια με υπολείμματα κοκαΐνης,

ένας φορητός υπολογιστής και

ένα τάμπλετ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νόμιμη έρευνα σε έτερο διαμέρισμα παρακείμενης πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος ημεδαπός. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ποσό των δύο χιλιάδων εξήντα ευρώ (2.060 €), δύο κάμερες επιτήρησης, οι οποίες επόπτευαν τις εισόδους των δύο διαμερισμάτων και μεγάλο τμήμα της οδού, δύο κινητά τηλέφωνα και κλειδιά τα οποία αντιστοιχούσαν στο προαναφερθέν ισόγειο διαμέρισμα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε επιπλέον ένα δίκυκλο όχημα ως μέσο διακίνησης και πώλησης ναρκωτικών ουσιών.