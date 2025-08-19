Σύλληψη γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας

Συνελήφθη προχθες (17-08-2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από τα αλκοολούχα ποτά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης, που είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο νοσοκομείο από τους οικείους της, προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (16-8-2025) σε περιοχή της Πρέβεζας, η ανήλικη, μαζί με ακόμα μία ανήλικη φίλη της, προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά από σούπερ – μάρκετ ιδιοκτησίας της κατηγορούμενης, τα οποία στη συνέχεια κατανάλωσαν στο σπίτι της δεύτερης ανήλικης.

Η συλληφθείσαοδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.