Σύλληψη για τροχαίο με εγκατάλειψη – Παρέσυρε με το ΙΧ του γυναίκα και την άφησε αβοήθητη

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πόλη του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 18:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος παρέσυρε μια 48χρονη πεζή.

Διαβάστε επίσης

Συνέπεια της παράσυρσης ήταν ο τραυματισμός της γυναίκας ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ηλικιωμένος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Η 48χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Κιλκίς.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 21:00, ο 74χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς. Σύμφωνα με πληροφορίες υπεβλήθη και σε αλκοτέστ το οποίο ήταν αρνητικό.

Πηγή: thestival.gr