Σύλληψη για ναρκωτικά και όπλα από στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Σάμου προέβησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου ημεδαπού για παραβάσεις των νόμων «περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και «Περί όπλων».

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, συνελήφθη ο προαναφερόμενος όταν προσέγγισε σε δασώδη περιοχή πλησίον αγροκτήματος που φέρεται ότι καλλιεργούσε σε περιοχή της Ικαρίας και ανέκτησε από πλαστικό δοχείο θαμμένο στο έδαφος, συσκευασία η οποία περιείχε 347 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν επιπρόσθετα οι κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών:

- δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) με κοκαΐνη μικτού βάρους 2 γραμμαρίων,

- δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 31 γραμμαρίων,

- χάρτινη συσκευασία που περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 11 γραμμαρίων,

- πλαστικό φιαλίδιο που περιείχε 17 δισκία λευκού χρώματος πιθανόν ναρκωτικής ουσίας. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλες οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα αεροβόλο όπλο με ξύλινο κοντάκι (τύπου καραμπίνας), το οποίο κατείχε χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, ένα τόξο με ξύλινη λαβή και έξι βέλη/βολίδες βαλλίστρας.