Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σύλληψη για κλοπή στη Νότια Κέρκυρα

23:14 | 07/01/2026

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας συνελήφθη, τις μεσημεριανές ώρες χθες 6 Ιανουαρίου 2026, 58χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, ο 58χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026 αφαίρεσε, από οικοδομή υπό ανέργεση, σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας, υλικά και εργαλεία, συνολικής αξίας -7.000- ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 58χρονου θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

