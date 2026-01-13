Σύλληψη για κλοπή από αυτοκίνητο

Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδήγησε χθες το βράδυ στη σύλληψη ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, νωρίτερα ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει από ανασφάλιστο σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τσάντα ημεδαπής, που περιείχε χρηματικό ποσό 150 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον ημεδαπό, παραδίδοντας παράλληλα στην παθούσα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.