Σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας - Τρεις φορές επιχείρησε να μαχαιρώσει πεζό!

Συνελήφθη, προχθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, ο κατηγορούμενος στις 20-02-2026, το βράδυ, οδηγώντας αυτοκίνητο ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με άνδρα που κινούνταν πεζή και κρατώντας μαχαίρι αποπειράθηκε τρεις φορές να τον πλήξει στην κοιλιακή χώρα.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.