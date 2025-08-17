Σύλληψη εθελοντή αστυνομικού στο Μέιν - Τι αποκαλύφθηκε όταν επιχείρησε να αγοράσει όπλο

Ένας εθελοντής αστυνομικός στο τμήμα του Old Orchard Beach, στο Μέιν των ΗΠΑ, συνελήφθη από την υπηρεσία ICE με την κατηγορία ότι είχε υπερβεί τη διάρκεια της βίζας του.

Πρόκειται για τον Jon Luke Evans, πολίτη της Τζαμάικα, ο οποίος είχε προσληφθεί τον Μάιο του 2025 ως reserve officer (θερινός εθελοντής).

Διαβάστε επίσης

Ο Evans είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, μεταξύ των οποίων και το ομοσπονδιακό πρόγραμμα E-Verify, το οποίο είχε εγκρίνει το δικαίωμά του να εργαστεί έως το 2030.

Ωστόσο, η ICE υποστηρίζει ότι είχε εισέλθει νόμιμα στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά δεν αποχώρησε όταν έληξε η άδεια παραμονής του τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, με αποτέλεσμα να θεωρείται παράνομος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο Evans επιχείρησε να αγοράσει όπλο, γεγονός που προκάλεσε ειδοποίηση από την ATF και οδήγησε στη σύλληψή του.

Η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Elise Chard, δήλωσε ότι ο Evans έχαιρε σεβασμού από τους συναδέλφους του και η απουσία του έχει επηρεάσει αρνητικά το ηθικό του σώματος, ειδικά σε μια περίοδο με αυξημένες τουριστικές ανάγκες.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεργασία ανάμεσα στις ομοσπονδιακές και τις τοπικές αρχές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία του συστήματος E-Verify και τις ευθύνες των αρχών για τον έλεγχο της νομιμότητας των εργαζομένων.

