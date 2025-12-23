Σύλληψη δύο ατόμων για παράβαση το Νόμου περί αθλητισμού

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, απογευματινές ώρες προχθες (21-12-2025) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου 52χρονο ημεδαπό, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών 56χρονος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ, εντός γηπέδου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και λόγω όχλησης τους από τύμπανο που έφερε ανήλικος ημεδαπός του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.