Σύλληψη δύο ανδρών για σοβαρά αδικήματα

Συνελήφθησαν προχθες 15 Ιανουαρίου 2026, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, δύο άτομα, ένας 59χρονος ημεδαπός και ένας 41χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράνομη βία, απλές σωματικές βλάβες, εκβίαση, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Για την υπόθεση, προηγήθηκε σχετική καταγγελία, σύμφωνα με την οποία γυναίκα που είχε μεταβεί, για διεκπεραίωση προσωπικής της υπόθεσης, σε επαγγελματικό χώρο του 59χρονου, αρχικά εξυβρίστηκε και απειλήθηκε από τον ίδιο, ενώ στη συνέχεια και ο 41χρονος, ο οποίος ήταν παρών καταφέρθηκε εναντίον της, απειλώντας την, εξυβρίζοντάς την και ασκώντας σωματική βία.

Άμεσα, αστυνομικοί εντόπισαν στον επαγγελματικό χώρο και συνέλαβαν τους -2- εμπλεκόμενους άνδρες, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας σε τσαντάκι μέσης του 41χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- περίστροφο 357 magnum,

-9- φυσίγγια για το παραπάνω περίστροφο, εκ των οποίων τα -6- εντός του βυκίου του όπλου,

-1- αναδιπλούμενος σουγιάς,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

γυάλινο δοχείο με -55- μισά και -15- ολόκληρα ναρκωτικά δισκία και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 41χρονου, όπου βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -88- ναρκωτικά δισκία για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στην εξέλιξη της προανάκρισης, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, περιήλθαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τον Απρίλιο του 2025, ο 41χρονος και ένας ακόμη 39χρονος αλλοδαπός, λειτουργώντας κατ’ εντολή του 59χρονου, είχαν απειλήσει έτερα άτομα απαιτώντας να αποσυρθούν από δικαστικές διεκδικήσεις σε βάρος του τελευταίου για οικονομικής φύσεως διαφορές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ, επιπλέον, ο 59χρονος υπέβαλε εγκλήσεις, κατά περίπτωση, για ψευδή καταμήνυση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.