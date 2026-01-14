Σύλληψη διωκόμενου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε πολυετής ποινή κάθειρξης

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις εντόπισαν και συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες προχθες (12-01-2026) στην περιοχή της Ευκαρπίας, άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε πολυετής ποινή κάθειρξης.

Πρόκειται για 53χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το (12) έτος της ηλικίας του και κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα (12) έτη, πράξεις που τελέστηκαν στην Κω το 2020, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης (16) ετών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.