Σύλληψη διοικητικού στελέχους έπειτα από καταγγελία εργαζόμενης

Συνελήφθη, στις 12-8-2025, σε περιοχή της Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας σε εργασιακό χώρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία νεαρής εργαζόμενης σε επιχείρηση, ο κατηγορούμενος ως διοικητικό στέλεχος της ίδιας επιχείρησης, της απηύθυνε ασελγείς προτάσεις και πραγματοποίησε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος της, στον εργασιακό χώρο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.