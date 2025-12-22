Στη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου ατόμου προχώρησαν, μεσημεριανές ώρες προχθες (20-12-2025), αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όταν, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που έλαβαν μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, τον εντόπισαν στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 51χρονο αλλοδαπό άντρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές της Ουγγαρίας, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων, της πλαστογραφίας ιδιωτικών εγγράφων και της κακής χρήσης πυρομαχικών, πράξεις που τελέστηκαν κατά τα έτη 2009 έως 2012, στην Ουγγαρία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.