Σύλληψη ατόμου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Στη σύλληψη καταζητούμενου ατόμου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, όταν στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, το εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης του αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, απογευματινές ώρες προχθες (04-10-2025).

Πρόκειται για 74χρονο αλλοδαπό, ο οποίος, όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα καταζητούνταν καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ρουμανίας για τα αδικήματα της δωροδοκίας, σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.