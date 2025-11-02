Σύλληψη ατόμου για διακεκριμένες κλοπές, απείθεια, ναρκωτικά και παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στις 30-10-2025 τα ξημερώματα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 24χρονο αλλοδαπό, για κλοπές και διαρρήξεις καταστημάτων.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για διακεκριμένες κλοπές, απείθεια, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Πολίχνης, να οδηγεί μαζί με συνεργό του δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες και σε σήμα στάσης των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει καθώς προσέκρουσε στο υπηρεσιακό όχημα και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, οι δράστες λίγο νωρίτερα διέρρηξαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, (2) φαρμακεία και (1) σούπερ-μάρκετ, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (352) ευρώ, (1) ρολόι χειρός και (2) ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοχή του 24χρονου, ο οποίος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.