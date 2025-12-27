Σύλληψη ατόμου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, προχθες (25-12-2025), συνελήφθη 30χρονος αλλοδαπός για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, καθώς και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε μεσημβρινές ώρες σε όχημα που οδηγούσε ο ανωτέρω, στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης (ύψος Ασπροβάλτας), εντοπίσθηκαν επτά (7) αλλοδαποί, εκ των οποίων (2) στον χώρο αποσκευών, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα άτομα αυτά εισήλθαν πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας παράνομα στη χώρα, με τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.