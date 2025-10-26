Σύλληψη ατόμου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, συνελήφθη πρωινές ώρες προχθες (24-10-2025), 59χρονος ημεδαπός για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, εντόπισαν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας, Δ.Χ. Φορτηγό με επικαθήμενο που οδηγούσε ο 59χρονος και σε έλεγχο που ακολούθησε, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, εντός του επικαθήμενου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένοι σε καρότσα, πίσω από παλέτες με εμπορεύματα, έντεκα (11) αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Διαβάστε επίσης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν αεροπορικώς σε γειτονική χώρα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο εν λόγω όχημα με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον συνελήφθη 48χρονη ημεδαπή, ως ιδιοκτήτρια του οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν το ανωτέρω φορτηγό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.