Σύλληψη ατόμου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες προχθες (14-10-2025), 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τελωνείου Ευζώνων και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φορτηγό που διήλθε από το Τελωνείο Ευζώνων, με οδηγό τον 47χρονο, εντός του οποίου εντοπίστηκαν δέκα (10) αλλοδαποί (9 άντρες – 1 γυναίκα), στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, οι οποίοι βρίσκονταν σε καρότσα, κρυμμένοι πίσω από παλέτες με εμπορεύματα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν αεροπορικώς σε γειτονική χώρα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο εν λόγω όχημα με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω φορτηγό, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.