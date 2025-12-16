Σύλληψη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Πύργου για ναρκωτικά, όπλα και κλοπές

Συνελήφθη προχθές το πρωί στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας, στο πλαίσιο ελέγχου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πλαστογραφία καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.